Сотрудники Щелковского водоканала промыли порядка 200 метров канализационных сетей

сегодня в 18:07

За прошедшую неделю специалисты межрайоного Щелковского водоканала промыли 195 метров канализационных сетей водоотведения в городском округе Фрязино, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Так, работы были проведены по следующим адресам:

ул. Луговая, д. 29;

ул. Центральная, д. 10;

ул. Московская, д. 2 А;

ул. Ленина, д. 14А;

ул. Московская, д. 2Б;

ул. Полевая, д. 8.

Также работы по устранению засоров были проведены в поселке Фряново городского округа Щелково по улицам Первомайская, д. 24 и Полевая, д. 15.

Кроме того, специалисты провели работы по ремонту и обслуживанию 3 колодцев:

г. Фрязино, ул. Московская, д. 2 Б — капитальный ремонт канализационного колодца.

г. Фрязино, пересечение ул. Горького и ул. Матросова — капитальный ремонт водопроводного колодца.

г. Фрязино, ул. Нахимова, д. 1 — чистка водопроводного колодца.

Соблюдая простые правила эксплуатации канализационной сети и не выбрасывая в нее запрещенные материалы, каждый житель города вносит свой вклад в сохранение чистоты и работоспособности городской системы водоотведения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.