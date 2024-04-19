Сотрудники предприятий потребрынка Подмосковья вышли на уборку территорий

На уборку городских территорий вышли сотрудники комитета развития инвестиций, предпринимательства и потребительского рынка администрации Серпухова, коллективы торговых центров, федеральных торговых сетей, ресторанов, кафе и промышленных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Коллективы организаций по традиции в рамках субботника провели работы по благоустройству и уборке общественных территорий. Они на собственном примере показали важность и значимость этой работы. Всего в мероприятии приняли участие более 50 коммерческих предприятий. Численность сотрудников составила более 400 человек. Следующий субботник будет проведен 20 апреля, а 27 апреля состоится масштабная общеобластная уборка территорий», — сообщил заммминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.

В ходе субботника были проведены работы по уборке мусора, веток, ремонту и покраске ограждений и фасадов зданий, а также опилке деревьев и обустройству газонов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.