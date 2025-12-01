Сотрудники Мособлводоканала провели 595 работ на объектах водоснабжения Подмосковья

Сотрудники Мособлводоканала за минувшую неделю выполнили 595 мероприятий на объектах водоснабжения и водоотведения в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Специалисты Мособлводоканала еженедельно проводят сотни работ на сетях водоснабжения и водоотведения для поддержания надежности системы и обеспечения бесперебойного водоснабжения.

В рамках технического обслуживания выполняется очистка насосов, замена сальников, монтаж трубопроводов, настройка автоматики на скважинах и регулирование давления воды. Эти меры позволяют предотвращать внештатные ситуации и повышать качество услуг.

По словам Кирилла Григорьева, в этом году в рамках подготовки к зиме профилактические работы прошли на 2,5 тыс. объектах во всех 56 округах региона. Промыто более 800 резервуаров чистой воды, заменено свыше 1,7 тыс. единиц запорной арматуры. В муниципалитетах с повышенным риском проводится дополнительный контроль.

За прошедшую неделю специалисты устранили 223 засора в канализационных сетях, выполнили 177 плановых и 44 ремонтных работы на трубопроводах холодного водоснабжения, а также 21 мероприятие на канализационных насосных станциях и водозаборных узлах. В Рошали на канализационной насосной станции №2 провели чистку двух насосов с добавлением сальниковой набивки, в Электрогорске заменили изношенный участок трубопровода, а в Дрезне настроили автоматику на скважине №7.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.