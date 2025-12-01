Сотрудники компании «Синергетик» посетили КПО «Восток» в Егорьевске

Сотрудники компании «Синергетик» провели экскурсию на комплексе по переработке отходов «Восток» в Егорьевске, чтобы узнать о современных технологиях сортировки и переработки мусора, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

На комплексе по переработке отходов Восток в Егорьевске прошла экскурсия для сотрудников компании Синергетик. Участники мероприятия занимаются экологическим просвещением среди коллег и поддерживают раздельный сбор отходов в офисах.

Гости ознакомились с полным циклом сортировки отходов — от взвешивания до переработки органики. Им показали работу современных сепараторов, рассказали о производстве альтернативного топлива из неперерабатываемых пластиковых отходов и продемонстрировали изготовление кип из вторичных материалов на автоматическом прессе.

Экскурсию провел главный технолог комплекса. Он ответил на вопросы участников, в том числе о том, как объяснить людям необходимость сортировки отходов.

По итогам экскурсии сотрудники Синергетика отметили, что сортировка бытовых отходов каждым человеком — важный шаг для развития экологических инициатив.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.