Сотрудники коммунальных систем Подмосковья провели субботник в 6 округах

В регионах РФ проходит месяц благоустройства. В целях формирования комфортной городской среды и подготовки к летнему сезону коллектив ГУП МО «КС МО» наводит порядок на территориях административных зданий и объектах, обеспечивающих жителей Восточного Подмосковья услугами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, а также прилегающих к ним зонам, где после схода снежных сугробов накопился мусор. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

С начала апреля на уборку вышли более 400 сотрудников 10 филиалов предприятия, отметив праздник чистоты и порядка хорошим настроением, объединяющим трудовые коллективы.

Необходимо подчеркнуть, что поддержание порядка и чистоты на объектах — одна из приоритетных задач по содержанию и функционированию водозаборных узлов, насосных станций, котельных, очистных сооружений. Ведь там, где чисто, работать не только приятно, но и безопасно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.