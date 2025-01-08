Сотрудники горслужб обеспечили работу всех систем Москвы во время праздников

Сотрудники городских служб обеспечили функционирование в стандартном графике всех систем жизнеобеспечения Москвы во время праздничных выходных дней. В период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года специалисты работали в усиленном режиме, сообщает в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

На 24-часовое дежурство вышли около 1,4 тыс. аварийных бригад. Специалисты следили за функционированием ТЭЦ, газовых сетей, котельных, а также электрических центров питания. Подготовили дизельные генераторы, которые помогли бы обеспечить подачу электричества без сбоев.

Усиленно отслеживалась обстановка на улицах. Проводилась своевременная уборка дворов, а также иных территорий в городе. Каждый день к выполнению задач были готовы специальная техника, рабочие, а также специалисты-кровельщики.

Аварийные городские службы, а также диспетчеры, как и всегда, функционировали в 24-часовом формате.