Сотрудники горпарка Павловского Посада вышли на борьбу с навалами снега

В городском парке Павловского Посада продолжается активная уборка снега, инициированная администрацией парка. Сотрудники учреждения прилагают все усилия для обеспечения безопасности и комфорта жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Уборка охватывает как основные дорожки, так и пешеходные зоны, чтобы обеспечить свободный доступ к любимым местам отдыха горожан.

Работы проводятся с использованием специальной техники и ручного труда, что позволяет эффективно и быстро устранять снеговые наслоения. Особое внимание уделяется участкам, где часто проходят жители с детьми и пожилыми людьми.

Несмотря на сложные погодные условия, команда городского парка работает напряженно, стараясь завершить уборку как можно скорее. Жители и гости города могут оценить результаты работы и наслаждаться прогулками по чистым и подготовленным дорожкам.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.