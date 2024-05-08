Сотрудники администрации Подольска проверили содержание территории мкр Кутузово

В городском округе Подольск сотрудники администрации еженедельно ведут контроль на местах за работами по благоустройству. Так, заместитель главы округа Ольга Шашкова совместно с начальником территориального отдела в среду осмотрела общественные пространства и дворовые территории в микрорайоне Кутузово. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

По итогам проверки профильным службам дано поручение вывезти мусор, оставшийся после субботника, отремонтировать элементы малых архитектурных форм, а также разобраться в законности голубятни, сооруженной на Бородинском бульваре.⁣⁣

Выявленные нарушения взяты на контроль, уже в ближайшее время специалисты приступят к их исправлению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.