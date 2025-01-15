Состояние примерно 1,8 млн газовых плит проверят в Москве в 2025 году

В планах на 2025 год — проверить состояние примерно 1,8 млн газовых плит, которыми пользуются жители Москвы в своих квартирах, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что газовая безопасность поставлена на особый контроль. Плановое обслуживание всего газифицированного жилья в Москве проходит в ежедневном формате.

Актуальный график проверок появился в конце 2024 года, напомнил Бирюков.

«В ходе проверок особое внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах. При обнаружении нарушений газовики исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту», — заявил вице-мэр.

Чтобы газовая плита была безопасной, нужно своевременно ее проверять. Ответственный за надлежащее содержание и своевременную замену газового оборудования — собственник или наниматель жилья.

«Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена», — отметил Бирюков.

Он добавил, что у газовой плиты обязательно должна быть система «газ-контроль». Она перекрывает подачу «голубого топлива» при потухшем в горелке пламени.

Москвичи могут ознакомиться с информацией о датах и времени проверок газового оборудования на информационных стендах в подъездах и во дворах домов. Она также доступна на официальном сайте и в Telegram-боте «Мосгаза». Еще можно подписаться на уведомления о предстоящей проверке, а после нее дать оценку работе специалиста.