Солнечногорцы смогут получать квитанции за ЖКУ в электронном виде

Жители Солнечногорского округа получили возможность получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги в электронном формате через портал Госуслуг.

Это нововведение делает процесс оплаты более удобным и быстрым, без необходимости бумажного дублирования.

Услуга обеспечивает высокий уровень безопасности данных, исключая возможность ошибок и подделок. Электронные квитанции также способствуют охране окружающей среды, снижая затраты на печать и доставку бумажных документов. Это позволяет экономить природные ресурсы.

«Этот проект сделает жизнь наших жителей проще и комфортнее. Благодаря внедрению электронного документооборота мы не только обеспечиваем максимальную безопасность и точность платёжных документов, но и вносим свой вклад в защиту окружающей среды», — подчеркнул первый заместитель главы г. о. Солнечногорск Александр Кузьмин.

Для того чтобы начать получать квитанции в электронном виде, нужно подтвердить своё согласие в личном кабинете на региональном портале Госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.