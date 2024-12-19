Содержание территорий в Мытищах остается под постоянным контролем

Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов вместе с сотрудниками управления по благоустройству провел выездное совещание в микрорайоне Перловка, во дворе дома № 50 по ул. Семашко, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Здесь в летний период были проведены комплексные работы, которые затронули всю внутриквартальную территорию. Благоустройство охватило и дворы домов № 35 и № 37 по 1-й Крестьянской улице.

В этом году была обустроена новая детская игровая площадка, проведена замена асфальтового покрытия дорог внутри двора, завершено комплексное благоустройство. Сотрудники управляющей компании содержат территорию в нормативном состоянии. Благодаря совместным усилиям администрации городского округа Мытищи и управляющих компаний, удалось существенно улучшить условия проживания в микрорайоне Перловка. Это является ярким примером успешного взаимодействия власти и общества в решении важных городских задач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.