Содержание территорий проверили в микрорайоне Железнодорожный Балашихи

Обход прошел в микрорайоне Железнодорожный по ул. Автозаводская, д. 1, 3, 5 и ул. Андрея Белого, д. 1, 3, 5 в рамках партпроекта «Чистая страна». В нем приняли участие член местного политсовета партии «Единая Россия» Михаил Объедков, представители управляющей компании и жители города, сообщает пресс-служба администрации Балашихи.

Во время обхода была проведена проверка состояния территорий, особое внимание уделили наличию навалов мусора на контейнерных площадках, во дворах и на улицах. Кроме того, акцентировали внимание на содержании торговых объектов и состоянии входных групп.

«В целом работа управляющей компании удовлетворительная. Ответственному за содержание территорий даны поручения по устранению всех выявленных недочетов в кратчайшие сроки», — отметил Михаил Объедков, координатор партийного проекта «Чистая страна».

Члены партии «Единая Россия» совместно с сотрудниками коммунальных служб еженедельно проводят обходы дворовых территорий и контейнерных площадок. Такие проверки позволяют оперативно выявлять и решать проблемы, с которыми сталкиваются жители, способствуя созданию комфортной городской инфраструктуры.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.