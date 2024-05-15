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Собственные очистные сооружения ИЖС-кластер «Дмитров-Дом» достроят к концу года

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства локальных очистных сооружений ливневой канализации на территории ИЖС-кластера «Дмитров-Дом» в Дмитровском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Объект инженерной инфраструктуры начали строить в декабре 2023 года. Площадь застройки составляет 710 квадратных метров, при этом площадь резервуара-накопителя — 645 кв. метров. Производительность очистных сооружений поверхностных сточных вод — 72 куб. метров в час.

В настоящее время строительная готовность объекта — 15%, выполнены фундаментные работы, завершено устройство железобетонных конструкций подземной части. Завершить строительство планируют в 4-м квартале 2024 года.

Локальные очистные сооружения предназначены для сбора, накопления и очистки ливневых и талых сточных вод, образующихся на территории в 45 га, где будут построены первые 53 частных дома.

Всего в рамках первой очереди девелопер возведет 466 двухэтажных загородных коттеджей и 13 таунхаусов в едином архитектурном стиле с едиными инженерными коммуникациями, а также создаст инфраструктурные объекты, общественные и рекреационные пространства.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.