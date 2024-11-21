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Собакин: подачу отопления в микрорайоне Чехова полностью восстановят к 14:00

В четверг в микрорайоне Венюково подмосковного Чехова временно приостановили подачу отопления. Ее в полном объеме восстановят к 14:00, сообщил глава городского округа Михаил Собакин в своем Telegram-канале .

Отопление отключили, чтобы заменить запорную арматуру. Поставка теплоносителя ограничена от котельной № 15.

Так, временно без тепла останутся жители следующих адресов: ул. Гагарина д. 29, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 36, 44, 19. Также это касается детских садов № 8 и 43, школы, техникума.

Подача отопления возобновится к 14:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.