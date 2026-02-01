«Снежный десант»: депутаты Химок приняли участие в уборке снега

Во всех микрорайонах Химок прошла серия субботников. Участие принимают депутаты, активисты, волонтеры и представители «Молодой Гвардии Единой России», сообщили в пресс-службе округа.

Уборку снега провели и на проспекте Мельникова в Новых Химках. Здесь, у дома № 11, на расчистку территории вместе с активными жителями вышли депутаты Инна Монастырская, Юлия Мамай и Надежда Смирнова.

«Стихия действительно бросила нам серьезный вызов, ситуация с осадков непростая, но она находится под контролем. Партия „Единая Россия“ мобилизовала все свои ресурсы, чтобы помочь городу справиться с этой нагрузкой. Сейчас наша главная задача — обеспечить безопасность пешеходов и гарантировать доступность к социальным объектам», — поделилась Инна Монастырская.

Параллельно субботник прошел и в микрорайоне Левобережный. На улице Совхозной, у территории школы № 29, снежные завалы разбирали депутаты Ирина Спирина и Наталья Каныгина. Педагоги и врачи по профессии, в этот день они работали плечом к плечу с жителями.

«Честно говоря, я с трудом могу припомнить, когда в Химках в последний раз выпадало такое колоссальное количество снега. Это настоящая проверка на прочность для всех нас. Но мы не могли остаться в стороне. Крайне важно сейчас обеспечить безопасность передвижения и доступность социальных объектов. Жители должны беспрепятственно добираться до школ, больниц и магазинов», — отметила Ирина Спирина.

Активная гражданская позиция жителей и депутатов стала весомым вкладом в общее дело, позволяя коммунальщикам быстрее справиться с последствиями непогоды и вернуть город к привычному ритму жизни.​

