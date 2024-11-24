Снегопад не помеха: в Подмосковье продолжается работа по подготовке к зиме

Заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов провел рабочее совещание с главой Ленинского городского округа Станиславом Каторовым и гендиректором Каширского регионального оператора Мариной Мезенцевой по вопросам содержания придомовых территорий в зимний период. Об этом сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Критерии оценки готовности муниципалитета к зиме: своевременный вывоз отходов, уровень борьбы с запаркованностью дворовых территорий, количество модернизированных контейнерных площадок, состояние коммунальной техники, укомплектованность штата МБУ.

«Благодаря совместной работе с Министерством муниципалитет вышел из красной зоны по навалам, ПОДДам и модернизации КП. Сейчас, в рамках пилотного проекта, городской округ до конца года разработает интерактивную карту с указанием ответственных за территории, а также нанесет на нее все контейнерные площадки. Так, процедура отработки жалоб жителей и выполнения задач будет прозрачна для всех. Необходимо всем округам наладить и взаимодействие с управляющими компаниями, в частности, выработать быструю реакцию на запросы, чтобы зимой не столкнуться с проблемами заезда во дворы или вывозом баков», — сказал Владислав Мурашов.

В рамках совещания также проанализировали деятельность муниципального центра управления регионом, выявили часто поступающие проблемные вопросы от жителей и предложили их оптимальные пути решения.

«Мы внедряем новый механизм в части улучшения эффективности обработки обращений граждан. За каждой управляющей организацией документально закрепили определенные территории, чтобы не было „белых“ пятен, которые никому не принадлежат», — сказал Станислав Каторов.

На территории муниципалитета проведена следующая работа:

эвакуировано 310 автомобилей за неправильную парковку у КП;

вывезено порядка 140 тыс. тонн отходов;

модернизировано 33 КП;

разработано 60 правил организации дорожного движения во дворах;

Министерством передано на баланс МБУ 10 единиц новой техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.