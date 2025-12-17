«Смыли и забыли»: как забитый унитаз «мстит» всему подъезду

Привычка смывать «что угодно» в унитаз превращает канализацию в мину замедленного действия. В результате даже одна квартира может устроить аварийный ад всему дому, сообщил РИАМО сантехник Александр Коняев.

«Люди часто думают, что канализация „все стерпит“, потому что вода ушла — значит, проблемы нет. На самом деле она просто ушла дальше. Засор может сформироваться не у вас под унитазом, а через несколько метров в стояке или вообще в подвале дома. И когда он там накапливается, жильцы сверху могут даже не понимать, что именно их салфетки или мусор стали частью общей пробки. А потом внезапно канализация начинает идти обратно — и уже никого не волнует, кто именно был последним», — отметил Коняев.

Он обратил внимание на еще один момент, про который редко задумываются. Когда трубы регулярно забиваются, их начинают чаще чистить, а это ускоряет износ системы.

«Металл и пластик не вечные: постоянные механические прочистки сокращают срок службы труб. В итоге дом раньше времени приходит к капитальному ремонту, который оплачивают все жильцы. То есть привычка „смыть и забыть“ в итоге бьет по карману не только конкретной квартире, а всему подъезду», — рассказал специалист.

Коняев уточнил, что правило тут максимально простое и житейское: если вещь не предназначена для воды и не распадается в ней сразу, ей не место в унитазе.

«Это не вопрос аккуратности или воспитания, это вопрос элементарной логики и самосохранения. Канализация — не бездонная дыра, а сложная система, которая работает нормально только тогда, когда ее используют по назначению», — заключил эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.