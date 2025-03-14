Смотр коммунальной техники состоялся в Чехове

В рамках подготовки к месячнику благоустройства и летнему сезону глава Чехова Михаил Собакин проверил готовность коммунальной техники, которая предназначена для содержания дворов, общественных пространств, детских площадок и автомобильных дорог, сообщает пресс-служба администрации округа.

На территории округа Чехов расположено 762 объекта благоустройства, из них:

185 дворовых территорий;

32 внутриквартальных проезда;

107 общественных территорий;

300 детских игровых площадок;

138 спортивных площадок.

Общая площадь — 3 315 982,64 кв. м.

Общая протяженность сети дорог общего пользования составляет 938,6 км.

Поддерживать территории в надлежащем состоянии в весенне-летний период будут 348 сотрудников «Чеховского благоустройства», а также рабочие и дворники управляющих компаний.

Свои автопарки продемонстрировали «Чеховское благоустройство» и производственный комплекс «Чеховский» компании «Мосавтодор». На площадке было представлено 72 единицы техники и 56 единиц средств малой механизации, которую задействуют в весенне-летний период. Также подготовлен ручной инструмент и закуплен садовый инвентарь.

В прошлом году сотрудниками «Чеховского благоустройства» было закуплено 9 единиц техники, среди которых 2 погрузчика, 4 автосамосвала, автогрейдер и 2 КДМ.

Не дожидаясь апреля, в Чехове уже начнут проводить субботники, чтобы навести порядок в округе после зимы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.