Службы Ленинского округа усилили работу из-за непогоды

Коммунальные и дорожные службы Ленинского округа перевели в режим повышенной готовности из-за неблагоприятной погоды. На расчистку дорог и дворов вывели около 700 работников и более 100 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В работах по ликвидации последствий непогоды задействованы все профильные ведомства. По данным администрации, неблагоприятные условия сохранятся до вечера следующего дня.

МБУ «Благоустройство» вывело на линию 18 тракторов со щетками и 12 погрузчиков, ручную расчистку ведет 221 рабочий. МБУ «ДорСервис» задействовало 49 единиц техники и 82 сотрудника для уборки проезжей части и остановок. Управляющие компании направили 386 специалистов и 26 единиц спецтехники для расчистки дворов и подходов к подъездам.

«По прогнозам синоптиков, неблагоприятная погода сохранится до вечера следующего дня. Просим жителей не оставлять автомобили вдоль дорог и под деревьями, по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, особенно на летней резине, и не оставлять детей на улице без присмотра», — отметил глава округа Станислав Каторов.

Аварийные бригады оперативно выезжают на распил и вывоз упавших деревьев, освобождая проезды и тротуары. Усиленный режим работы сохранится до полного устранения последствий непогоды.

В случае чрезвычайных ситуаций следует обращаться по телефону 112 или в дежурную часть по номеру +7 (495) 541-29-22.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вовлеченность глав округов Подмосковья и энергосетевых компаний в устранение последствий аномального снегопада в начале мая очень важна. Губернатор также отметил партнерскую работу и с «Россетями», и с подразделениями МЧС, с региональными структурами. Это было критически важно, по его словам.

«Эта авария была ликвидирована. Хочу подчеркнуть важность вовлеченности глав, сопровождения всех очень важных технологических этапов. Здесь я имею в виду оперативное подключение передвижных электростанций для того, чтобы подать тепло, для того, чтобы работали ВЗУ», — сказал Воробьев.