Случаи незаконных сбросов сточных вод в канализацию участились в Подмосковье

Коммунальные системы Московской области предупреждают об учащении случаев несанкционированного сброса стоков в канализационную систему, что приводит к увеличению количества засоров и изливов на рельеф, создавая критическую нагрузку на сети, их преждевременный износ и аварийные ситуации, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Жители Лосино-Петровского не первый раз жалуются на ручей канализации под своими окнами и едкий запах. Чтобы разобраться в этой ситуации, специалисты водоканала — филиала ГУП МО «КС МО» выезжают по адресам и фиксируют факты несанкционированного сброса стоков в централизованную систему водоотведения. Сотрудники коммунальных служб без труда отличат засор на внешних сетях и его последствия от незаконных действий: приоткрытые люки, которые могут привести к трагедии; сильный запах канализации без видимых причин, особенно в ночное и утреннее время; следы от протектора спецтехники; излив стоков на поверхность; переполненный колодец при штатной работе коллектора и т. д.

«К сожалению, находятся водители и организации, осознанно нарушающие природоохранное и иное законодательство. Они не задумываются, что их действия приводят не только к дополнительной нагрузке на городские сети и канализационные насосные станции, но и к серьезному загрязнению окружающей среды. Из-за несанкционированного слива в канализационную сеть жидких бытовых отходов увеличивается количество засоров и изливов на рельеф, создавая критическую нагрузку на участки коллекторов, что, в свою очередь, приводит к непроходимости сетей, их преждевременному износу и провалам», — сказал директор Лосино-Петровского водоканала Илья Матус.

Сегодня часть жилья не оборудована централизованной канализацией. Население использует выгребные ямы и септики, которые нужно периодически опустошать. Но порядок вывоза сточных вод из частных домов не отрегулирован должным образом. Этим и пользуются так называемые «серые возчики».

«Ситуация усугубляется еще и тем, что при несанкционированном сбросе стоков невозможно вести контроль за содержанием сливаемой жидкости. «Серые возчики» могут набирать стоки от организаций и предприятий. При этом не исключено, что таким образом в канализационную систему попадет жидкость с кислотой, щелочью или другими вредными веществами. Их концентрация может превышать предельно допустимые нормы», — подчеркнул начальник отдела безопасности ГУП МО «КСМО» Михаил Фатеев.

Подобные случаи зафиксированы и в других городских округах, где осуществляют свою деятельность Коммунальные системы Московской области, поскольку данный вопрос при эксплуатации сетей стоит крайне остро, создавая дополнительную нагрузку на сети.

«Наше предприятие ведет целенаправленную борьбу с нелегальными ассенизаторами. Сотрудники фиксируют факты незаконного сброса сточных вод и направляют их в полицию и природоохранные ведомства. Штраф за несанкционированные действия недостаточно велик, чтобы заставить «серых возчиков» работать легально. Да и поймать за руку нарушителя в момент слива довольно проблематично. Но это можно сделать при содействии граждан», — отметил начальник отдела по региональному сотрудничеству ГУП МО «КС МО» Владимир Бирюков.

Специалисты предприятия обращаются к жителям, ставшим свидетелями подобных ситуаций, с просьбой сообщать о возможных случаях незаконного сброса стоков в Лосино-Петровском, Электростали, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Шатуре.

Если стали свидетелем несанкционированного слива жидких бытовых отходов из ассенизаторских машин, нужно зафиксировать на камеру телефона факт нарушения и номер машины, направить информацию специалистам предприятия по телефону 8 (968) 328-07-56 в любой из доступных мессенджеров или на почту: kcmo.sliv@mail.ru.

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