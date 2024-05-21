Сквер по проспекту Ленина в Балашихе стал победителем Всероссийского голосования

Стали известны победители четвертого Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства, которое завершилось 30 апреля. Сквер по проспекту Ленина будет обновлен благодаря голосованию, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

«В этом году за объекты для благоустройства проголосовало около 850 тысяч жителей Подмосковья. Это рекордно высокий результат за все четыре года проведения Всероссийского голосования. Из 220 объектов, предложенных для выбора, отобрано 53. Работы по их благоустройству мы планируем начать в следующем году. Хочу выразить благодарность всем активным гражданам, благодаря которым в Московской области появятся новые комфортные и современные пространства», —рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

За благоустройство сквера по проспекту Ленина в Балашихе проголосовало более 27 тысяч человек. Общее количество голосов в г. о. Балашиха превысило 50 тыс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.