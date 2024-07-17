Системы газоснабжения отремонтируют в 14 домах Зарайска в этом году

На территории Подмосковья продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту систем газоснабжения. В нынешнем году в подмосковном Зарайске отремонтируют системы газоснабжения в 14 домах, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Московская область занимает первое место по объему выполняемых работ в данной сфере и является одним из первых регионов, начавших проводить такие ремонты в рамках программы капитального ремонта.

«В Подмосковье с 2016 года фондом капитального ремонта отремонтированы системы газоснабжения в 2 000 многоквартирных домах», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В 2024 году в городском округе Зарайск запланирован капитальный ремонт систем газоснабжения в 14 домах, в том числе по следующим адресам:

г. Зарайск, кв-л. Южный, д. 1;

г. Зарайск, кв-л. Южный, д. 11;

г. Зарайск, кв-л. Южный, д. 2;

г. Зарайск, кв-л. Южный, д. 4;

г. Зарайск, кв-л. Южный, д. 5;

г. Зарайск, кв-л. Южный, д. 7;

г. Зарайск, кв-л. Южный, д. 8 и др.

«Важное нововведение в части программы по ремонту систем газоснабжения — обязательная установка систем автоматического контроля загазованности в каждой квартире. В планах до 2025 года установить порядка 100 тысяч таких датчиков», — отметил Валерий Николов, генеральный директор фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.

Ранее работы по ремонту систем газоснабжения проводились совместно с ремонтом и утеплением фасадов, но уже третий год подряд данный вид работ проводится и независимо от фасадных работ. Для повышения безопасности при капитальном ремонте систем газоснабжения используются газовые краны с тремя степенями защиты: от случайного открытия, утечки и взрыва газа.

По истечении 30 лет со дня ввода в эксплуатацию газопровода необходимо провести техническое диагностирование или замену внутридомового газопровода, если диагностирование не проводилось.

Жители Подмосковья могут ознакомиться с адресной программой капитального ремонта многоквартирных домов на интерактивной карте Фонда капитального ремонта, размещенной на сайте ФКР МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с главами округов и областным правительством подготовку коммунальных систем к зиме. Он отметил, что работы и плановое отключение горячей воды начались с весны.

«Задача, чтобы отключения были максимум в течение двух недель, а лучше — десяти дней. Очень важно внести ясность для жителей: когда и где мы отключаем. Для этого у нас есть интерактивная карта коммунальных услуг», — отметил глава региона.