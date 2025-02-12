Систему водоснабжения и водоотведения модернизируют в Мытищах

Одной из ключевых тем городского оперативного совещания стала реализация мероприятий по модернизации системы водоснабжения и водоотведения в рамках заключенного концессионного соглашения на территории округа Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Уже сегодня мы должны понимать, как реализуются мероприятия, предусмотренные концессией, и когда мы сможем увидеть качественные изменения в предоставлении коммунальных услуг», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

В рамках концессионного соглашения запланировано строительство:

канализационной сети вдоль реки Яуза от д. 43 корп. 5 до д. 47А на Новомытищинском проспекте, срок до конца 2025 года;

водоводов от Акуловского водоканала до водоочистных сооружений, срок до 30 июня 2025 года;

канализационных коллекторов, очистных сооружений (КОС), со снегоплавильней вблизи ТЭЦ-27. Начало строительства — 2026 год;

канализационных очистных сооружений со снегоплавильней вблизи ТЭЦ-27. Начало строительства — 2026 год;

водоочистных сооружений вблизи ВЗУ «Северный», начало работ запланировано на 2027 год.

«Одним из ожидаемых результатов соглашения является не только улучшение качества услуг, но и строительство дополнительных источников системы водопроводно-канализационного хозяйства для обеспечения бесперебойной подачи ресурсов потребителям», — подчеркнул директор МКУ «УЖКХ Мытищи» Александр Хаюров.

Выполнение мероприятий концессионного соглашения позволит повысить:

надежность систем водопроводно-канализационного хозяйства;

качество предоставления услуг потребителю;

эффективность систем водоснабжения и водоотведения г. Мытищи.

Кроме того позволят снизить:

зависимость от покупных ресурсов;

зависимость роста тарифа от повышения стоимости энергоресурсов.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.