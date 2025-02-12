Систему водоснабжения и водоотведения модернизируют в Мытищах
Фото - © Пресс-служба городского округа Мытищи
Одной из ключевых тем городского оперативного совещания стала реализация мероприятий по модернизации системы водоснабжения и водоотведения в рамках заключенного концессионного соглашения на территории округа Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
«Уже сегодня мы должны понимать, как реализуются мероприятия, предусмотренные концессией, и когда мы сможем увидеть качественные изменения в предоставлении коммунальных услуг», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.
В рамках концессионного соглашения запланировано строительство:
- канализационной сети вдоль реки Яуза от д. 43 корп. 5 до д. 47А на Новомытищинском проспекте, срок до конца 2025 года;
- водоводов от Акуловского водоканала до водоочистных сооружений, срок до 30 июня 2025 года;
- канализационных коллекторов, очистных сооружений (КОС), со снегоплавильней вблизи ТЭЦ-27. Начало строительства — 2026 год;
- канализационных очистных сооружений со снегоплавильней вблизи ТЭЦ-27. Начало строительства — 2026 год;
- водоочистных сооружений вблизи ВЗУ «Северный», начало работ запланировано на 2027 год.
«Одним из ожидаемых результатов соглашения является не только улучшение качества услуг, но и строительство дополнительных источников системы водопроводно-канализационного хозяйства для обеспечения бесперебойной подачи ресурсов потребителям», — подчеркнул директор МКУ «УЖКХ Мытищи» Александр Хаюров.
Выполнение мероприятий концессионного соглашения позволит повысить:
- надежность систем водопроводно-канализационного хозяйства;
- качество предоставления услуг потребителю;
- эффективность систем водоснабжения и водоотведения г. Мытищи.
Кроме того позволят снизить:
- зависимость от покупных ресурсов;
- зависимость роста тарифа от повышения стоимости энергоресурсов.
В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.