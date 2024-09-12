Система водоотведения Воскресенска прошла проверку

По указанию министерства ЖКХ Московской области в г. о. Воскресенск была проведена проверка системы водоотведения. Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы обследовали несколько районов округа, включая микрорайоны Цемгигант, Красный строитель и Москворецкий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе проверки было установлено, что канализационно-насосная станция (КНС) «Колыберевская» функционировала в штатном режиме. На прилегающей территории отсутствовали следы выбросов и посторонний запах, что свидетельствует о стабильной работе оборудования.

Также был проведен осмотр береговой линии реки Семиславка и городского пляжа. Следов канализационных стоков не выявлено, мертвой рыбы в воде и на берегу не обнаружено. Однако в связи с жаркой погодой и природными факторами, являющимися ее следствием, в реке наблюдается рост водорослей и бактерий.

Руководство МУП «Белоозерское ЖКХ» подтвердило, что за июнь–август не зафиксировано перебоев в работе канализационных объектов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.