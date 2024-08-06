Синий асфальт: на набережной Петербурга появится необычная велодорожка

На набережной Большой Невки в Приморском районе Санкт-Петербурга в ближайшее время появится уникальная синяя велодорожка, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Дорожку разработали из асфальтобетонной смеси производства АО «АБЗ-1» с использованием 68 тонн материала, произведенного по новой запантентованной технологии. Благоустройство территории ведется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Первую полосу велодорожки открыли еще в 2023 году.

Цветовое зонирование велодорожек проводят не только с эстетическими, но и практическими целями — это повышает безопасность участников дорожного движения. Яркий цветной асфальт положили уже более чем на 50 объектах в Петербурге и Ленинградской области.

Власти города занимаются благоустройством набережной Большой Невки с 2023 года. В этом году работы ведутся по Приморскому проспекту вплоть до стадиона «Приморец».