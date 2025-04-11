Штрафы за незаконную перевозку стройотходов в Подмосковье превысили 5,5 млн руб

За неделю на территории Московской области камеры видеонаблюдения зафиксировали 83 случая незаконной перевозки строительного мусора. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

По сравнению с предыдущей неделей количество случаев транспортировки отходов без соответствующего разрешения уменьшилось на 15%.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области отметили, что больше всего нарушений на прошедшей неделе выявлено в следующих городских округах:

Химки — 19 нарушений на территориях:

г. Химки, Вашутинское ш. выезд на Ленинградское ш., 4Д

г. Химки, 8-й микрорайон, 1

г. Химки, ул. Молодежная, 1

Мытищи — 8 нарушений на территориях:

г. Мытищи, ул. Юбилейная, 10

г. Мытищи, дер. Беляниново, ул. Школьная, 36А

г. Мытищи, ул. Абрамцева, 9к2

Долгопрудный — 7 нарушений на территориях:

г. Долгопрудный, ул. Московская, 46

г. Долгопрудный, Новое шоссе, 31

г. Долгопрудный, Старое Дмитровского шоссе, 8.

Всем собственникам транспортных средств выписаны штрафы.

Отметим, именно «серые» возчики чаще всего становятся причиной образования несанкционированных свалок в регионе. За такие противоправные действия предусмотрена административная ответственность в виде штрафов, которые могут достигать 250 тыс. рублей.

Для легальной транспортировки отходов строительства необходимо получить талон на региональном портале госуслуг. В данном случае мусор будет утилизирован в соответствии с правилами и нормами и не навредит окружающей среде.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.