Штрафы за незаконную перевозку стройотходов в Подмосковье превысили 5,5 млн руб
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
За неделю на территории Московской области камеры видеонаблюдения зафиксировали 83 случая незаконной перевозки строительного мусора. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
По сравнению с предыдущей неделей количество случаев транспортировки отходов без соответствующего разрешения уменьшилось на 15%.
В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области отметили, что больше всего нарушений на прошедшей неделе выявлено в следующих городских округах:
Химки — 19 нарушений на территориях:
- г. Химки, Вашутинское ш. выезд на Ленинградское ш., 4Д
- г. Химки, 8-й микрорайон, 1
- г. Химки, ул. Молодежная, 1
Мытищи — 8 нарушений на территориях:
- г. Мытищи, ул. Юбилейная, 10
- г. Мытищи, дер. Беляниново, ул. Школьная, 36А
- г. Мытищи, ул. Абрамцева, 9к2
Долгопрудный — 7 нарушений на территориях:
- г. Долгопрудный, ул. Московская, 46
- г. Долгопрудный, Новое шоссе, 31
- г. Долгопрудный, Старое Дмитровского шоссе, 8.
Всем собственникам транспортных средств выписаны штрафы.
Отметим, именно «серые» возчики чаще всего становятся причиной образования несанкционированных свалок в регионе. За такие противоправные действия предусмотрена административная ответственность в виде штрафов, которые могут достигать 250 тыс. рублей.
Для легальной транспортировки отходов строительства необходимо получить талон на региональном портале госуслуг. В данном случае мусор будет утилизирован в соответствии с правилами и нормами и не навредит окружающей среде.
Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.