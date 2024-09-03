Школы и детсады Донбасса готовы к учебному году благодаря подмосковным специалистам

Фонд капитального ремонта Московской области поздравил всех школьников, педагогов и родителей с началом нового учебного года. К сентябрю специалисты из Московской области провели масштабные работы по капитальному ремонту образовательных учреждений в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В Мариуполе комплексно отремонтированы 8 школ и 11 детских садов. В Макеевке проведены работы по обеспечению теплового контура в 2 школах, включая замену окон, ремонт кровли и восстановление поврежденных частей зданий. В Луганской Народной Республике завершен капитальный ремонт школы в Брянке и заканчиваются восстановительные работы в детском саду в Рубежном.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский подчеркнул важность участия ФКР Подмосковья в восстановлении социальной инфраструктуры новых территорий.

«Восстановление образовательных учреждений — это не просто строительные работы. Это вклад в будущее поколение, в стабильность и развитие новых регионов. Мы гордимся тем, что наши специалисты помогли создать безопасные и комфортные условия для обучения и воспитания детей в этих школах и детских садах», — сказал подмосковный министр.

Фонд капитального ремонта Московской области продолжает свою работу, обеспечивая качественное восстановление и модернизацию объектов социального назначения в регионах, где это особенно необходимо. Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области жители региона смогут на интерактивной карте Фонда капремонта http://fkr-mosreg.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.