Школьников Сергиева Посада познакомили с профессиями в сфере ЖКХ

Экскурсия на котельную в сопровождении главы округа Оксаны Ерохановой — часть подмосковной программы профориентации школьников, которая реализуется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Знакомство с работой объектов ЖКХ позволяет ребятам расширить круг знаний, а кому-то из них даже помогает определиться с будущей профессией.

«Сотрудник не сидит на котельной, все параметры выведены в диспетчерскую службу, где он видит что происходит. И если случается остановка, авария или что-то еще, то тут уже нужны профессионалы, которые отреагируют», — сказала глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, что для Подмосковья очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев.