Школьников Сергиева Посада познакомили с профессиями в сфере ЖКХ
Фото - © Администрация Сергиево-Посадский г.о.
Старшеклассники Сергиево-Посадской школы № 16 во вторник посетили новую автоматизированную котельную, расположенную на 2-м Кирпичном заводе. Специалисты рассказали школьникам, какие профессии востребованы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба администрации округа.
Экскурсия на котельную в сопровождении главы округа Оксаны Ерохановой — часть подмосковной программы профориентации школьников, которая реализуется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Знакомство с работой объектов ЖКХ позволяет ребятам расширить круг знаний, а кому-то из них даже помогает определиться с будущей профессией.
«Сотрудник не сидит на котельной, все параметры выведены в диспетчерскую службу, где он видит что происходит. И если случается остановка, авария или что-то еще, то тут уже нужны профессионалы, которые отреагируют», — сказала глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, что для Подмосковья очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.
«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев.