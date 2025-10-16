Школьников Каширы посадили за руль коммунальной техники

Дети из Каширской коррекционной школы-интерната побывали на производственной базе МБУ «Благоустройство». Предприятие наводит чистоту и содержит территории по всему округу. Экскурсию для них провел заместитель директора Ильдар Юлгушев. Он рассказал школьникам-активистам «Движения Первых» о разных видах техники и о том, какой спектр работ она выполняет.

С помощью тракторов не только чистят снег и метут пыль с дорог. Есть разное навесное оборудование, например, чтобы стричь кусты и газоны, мыть асфальт, копать и пахать землю. Детям показали, где хранят соль для обработки дорог от гололеда и с помощью чего ее рассыпают.

Ильдар Юлгушев был приятно удивлен, что 9-классники не только знают технику, но и хотят ею управлять. Дети понимают, что когда в городе чисто и красиво, жить намного комфортнее и серьезно к этому подходят. Кто-то даже задумывается о работе в коммунальном хозяйстве. Он подчеркнул, что такое знакомство школьников с предприятием произошло благодаря инициативе губернатора Андрея Воробьева и министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Итог экскурсии превзошел ожидания: дети не просто посмотрели на коммунальную технику, но и смогли залезть в кабину любого трактора, самосвала или ломовоза. Нажать на клаксон. Надавить на разные рычаги и педали. Школьники сделали десятки фотографий в минипогрузчиках, за рулем грузовых машин и на их фоне.

Экскурсия завершилась вручением сладких подарков каждому участнику. Этот опыт позволил ребятам лучше осознать важность труда работников сферы благоустройства и задуматься о возможности трудоустройства в будущем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важное значение в Московской области имеет стандартизация муниципальных бюджетных учреждений (МБУ) в сфере ЖКХ. Работа в этом направлении обсуждалась с главами округов.

«Вторая тема — в продолжение ресурсоснабжающих организаций, их стандартизации. Речь пойдет о стандарте МБУ: кто есть директор МБУ, понимают ли задачи, достаточно ли ресурсов? А самое главное — оптимальная модель обслуживания территорий, которые закреплены за МБУ», — сказал Воробьев.

Автор текста, фото и видео — Иван Дубров