Школьников Балашихи познакомили с работой городских коммунальщиков

В четверг школьники 7-х и 8-х классов городской гимназии № 3 посетили коммунальное предприятие МБУ «Благоустройство-Балашиха». Экскурсию проводил заместитель директора предприятия Максим Ахантьев. Такие встречи организуются министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Максим Ахантьев рассказал, что на балансе предприятия находится около 200 единиц коммунальной техники. Среди них — погрузчики, самосвалы, тракторы, пылесосы и грейдеры. Все они задействованы в поддержании порядка и чистоты на улицах Балашихи. Детям продемонстрировали работу трактора «Беларус» и еще нескольких единиц.

Программа экскурсии включала не только демонстрацию техники. Дети зашли в слесарную мастерскую, пообщались с коллективом и покатались на тракторах и самосвалах. Катание на технике, к слову, вызвало у школьников особый восторг.

14-летняя Ульяна Демидова обратила внимание на впечатляющие размеры техники, а также на множество разных датчиков и приборов. Запомнить значение каждого из них, по мнению Ульяны, — задача не из легких.

Ульяна призналась, что и раньше относилась к работе коммунальщиков с трепетом и уважением, а сейчас, после экскурсии, уровень уважения к ним у девочки значительно вырос.

Завершилась встреча школьников с коммунальщиками общей фотографией и обменом впечатлениями. Детям уж точно будет что обсудить.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье готовится масштабная программа по трансформации сферы ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.

«Мы проводим большую работу по трансформации, аудиту ресурсоснабжающих организаций. Мы готовим заметную программу по всему, что касается сервиса, ремонта и обслуживания», — сказал Воробьев.

Автор текста и медиа — Виктория Фортуна