Школьники Подмосковья могут записаться на бесплатные ИТ-курсы «Код будущего»

На едином портале госуслуг идет прием заявок на бесплатные курсы по программированию «Код будущего. Искусственный интеллект». Подать заявку могут школьники 8-11 классов и студенты колледжей. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Записаться можно на один из онлайн-курсов от ведущих цифровых платформ. Ученик сможет самостоятельно обучаться технологиям искусственного интеллекта, основам анализа данных и машинного обучения, созданию чат-ботов с ИИ и программированию. Обучение проводится на цифровой образовательной платформе и включает видеолекции, практические занятия, тесты.

Для записи на обучение нужно выбрать понравившийся курс и подать заявление на портале госуслуг. Когда документы пройдут проверку, на электронную почту и в личный кабинет придет ссылка на цифровую платформу и инструкция по авторизации. В течение 10 рабочих дней со дня получения письма с инструкцией и ссылкой на платформу необходимо заключить договор с образовательной организацией.

Программа курсов состоит из 3 модулей, объем каждого — не менее 18 часов. На прохождение обучающего курса дается 4 месяца. Сдав итоговый тест, школьники и студенты колледжей получат сертификат об успешном окончании курса.

Узнать подробную информацию и подать заявку можно на портале госуслуг по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.