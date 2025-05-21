Школьники Подмосковья могут проверить свои знания на тестировании «Цифрового ликбеза»

Завершился сезон Всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез». Проверить свои знания можно на итоговом тесте за 2024/2025 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

В 2024/2025 учебном сезоне компании-лидеры в сфере цифрового развития подготовили 10 обучающих мультипликационных роликов. Все уроки были посвящены безопасному поведению в сети интернет и развитию навыков цифровой грамотности у подрастающего поколения.

У всех участников проекта есть возможность проверить свои знания и получить сертификат, пройдя итоговое тестирование из 20 вопросов. Для получения максимального балла перед прохождением теста можно посмотреть уроки сезона, которые размещены на сайте проекта по ссылке.

Всероссийский просветительский проект «Цифровой ликбез» был запущен при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России и реализуется в поддержку нацпроекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.