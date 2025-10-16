Школьники Лосино-Петровского узнали, как коммунальщики готовятся к зиме

Забраться в кабину трактора «Беларус», завести подъемный кран или посидеть за рулем мини-погрузчика — такая уникальная возможность выпала ученикам школы имени Марченко в Лосино-Петровском. Для них провели экскурсию по коммунальному предприятию «Городское хозяйство».

Такое знакомство школьников с организацией произошло благодаря инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Детям рассказали о том, как коммунальщики готовятся к зиме, какая техника используется в разное время года и как поддерживается порядок на дорогах округа. Главный эксперт «Городского хозяйства» Константин Бобков отметил, что главная их «боевая единица» — экскаватор-погрузчик. Эта машина универсальна: она может копать траншеи, грузить материалы, или скалывать наледь специальными «клыками» при аварийных ситуациях. На примере мини-погрузчика детям показали, как быстро он меняет навесное оборудование: щетки, ковш или шнекороторный механизм.

Кроме того, на экскурсии рассказали о важности профессий, которые помогают делать округ чище, таких как механизаторы (водители спецтранспорта), водители, уборщики территории.

Для Данилы Баданина встреча с этой техникой стала не первой. Здесь работает его отец — водитель трактора.

«Я горжусь папой, потому что он помогает людям. Убирает снег, чтобы никто не поскользнулся, не получил вред здоровью. Чистит дороги от снега и листьев», — поделился Данила.

Мальчик признается, что, хотя и раньше видел эту технику, ему было интересно посмотреть необычные машины и посидеть в кабине. Особенно ему понравился подъемный кран, и теперь он мечтает подняться на высоту.

Не только мальчики, но и девочки проявили активный интерес к технике. Юлия Фомичева с восторгом рассказала, что было интересно увидеть машины изнутри. Она посидела за рулем разной техники: от мини-погрузчика до крана, который ей даже удалось самой завести. Все дети с удовольствием исследовали спецтранспорт, покрутили рули, нажимали на сигналы и примерили на себя роль водителей.

Временно исполняющий обязанности директора МБУ «Городское хозяйство» Максим Жигалкин рассказал, что школьникам продемонстрировали всю технику, которая будет задействована в зимний период: от крупных машин до ручных снегоуборщиков. Всего в округе 24 единицы техники и порядка 80 человек сотрудников.

Общая протяженность дорог составляет более 144 км, а в обслуживании у горхоза находится 161 объект: 130 дворовых территорий, 24 единицы общественного пространства, два парка. Вся техника внесена в систему мониторинга Яндекс.Вектор, для эффективного контроля.

Подобная экскурсия на коммунальное предприятие прошла впервые. Такие визиты помогают школьникам понять, как устроена система содержания городской инфраструктуры, а также осознать важность этих сложных, но нужных профессий. Именно они помогают наводить порядок на улицах города для комфортного проживания жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности крупных проектов инфраструктуры ЖКХ. Он подчеркнул, что каждый проект предполагает вовлеченность.

«Мы успели коснуться ключевых направлений, реализация которых крайне важна в 2025 году. Это связано с большими госпрограммами в части модернизации тепло- и водоснабжения, газификации — президентского проекта», — сказал Воробьев.

Текст, фото, видео — Валерия Тингаева