Школьникам Истры в ходе экскурсии показали технику, помогающую делать город чище

Во время экскурсии детям из Лермонтовской школы Истры показали технику, которая помогает делать город чище.

В четверг для учеников 10 класса провели экскурсию по базе МБУ «ДОДХИБИМР». Данная организация отвечает за уборку улиц Истры от листвы, снега, грязи и прочего мусора.

Начальник участка Михаил Шемякин пристально следит за чистотой города. Он показал ребятам всю технику и оборудование, которое сотрудники используют в работе ежедневно. Школьники увидели как массивные КАМАЗы, самосвалы, тракторы, ручные мини-щетки, так и совсем легкий, но такой же необходимый инвентарь — лопаты.

Ребята узнали, что на лето они могут устроиться в организацию на подработку. Некоторые всерьез задумались об этом. Например, школьник Константин отметил, что рассказ о технике и работе организации показался ему очень интересным. Его одноклассники согласны с ним — многие ребята поделились, что узнали много нового. Ведь обычно работа организации воспринимается как что-то должное и остается незаметной для глаз, хотя за опрятностью города стоит множество рабочих.

Во время экскурсии одна из учениц Ульяна осмелилась на собственном опыте протестировать технику. Она залезла в экскаватор-погрузчик UMG вместе с одним из сотрудников и покаталась на нем по территории базы. Девушка осталась в восторге и назвала рабочих героями города.

Это первая в Истре экскурсия такого рода. Она организована министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Идею проводить подобные события предложил сам губернатор. Вместе с учениками осмотр техники провела заместитель главы администрации муниципального округа Людмила Тодд — она отвечает за благоустройство и содержание территорий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.

Фото, видео, текст — Екатерина Морозова