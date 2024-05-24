Шатуру ждет модернизация коммунальной инфраструктуры

Открытая трибуна «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области», организованная комитетом Мособлдумы по строительной политике, энергетике и ЖКХ, прошла в городе Белоозерский городского округа Воскресенск. Обсудили в том числе и модернизацию коммунальной инфраструктуры в Шатуре, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Председатель комитета Игорь Коханый отметил, что это уже четвертая Открытая трибуна. Как и остальные она прошла в формате кустовых совещаний.

Прозвучали доклады о модернизации инфраструктуры в городских округах Шатура, Раменский, Лыткарино, Луховицы, Коломна, Жуковский, Егорьевск, Воскресенск и Бронницы.

Встречи проводят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

«Зима у нас показала фактически два основных аспекта: то, что у нас агрегаты системы теплоснабжения требуют замены, вливания финансовых средств и производственных сил. И второе — что до людей информация полноценно не доводится. Из-за этого социальная напряженность еще больше вырастает, поэтому мы решили поменять политику. И „Открытая трибуна“ — это как раз подходящий для диалога с жителями формат, основную часть времени мы будем отвечать на ваши вопросы», — отметил Игорь Коханый.

О модернизации в сфере теплоснабжения рассказал замминистра энергетики Московской области Андрей Пулин.

По его словам, в Шатуре в 2024 году принято решение о замене 0,8 км сетей после опрессовки в с. Дмитровский погост и п. Туголесский бор. Что коснется 8 тыс. жителей населенных пунктов.

На 2025–2027 годы запланировано строительство 10 котельных: уже приступили к работам в пос. Радовицкий, идет контрактация в пос. Мишеронский, в 2025 году — в п. Шатурторф, пос. Бакшеево, в 2026 году — в ЦУС Мир, мкр. Керва, в 2027 году — в с. Пышлицы, п. Туголесский бор, д. Кобелево, д. Маврино, капремонт 6 объектов: в 2025 году — в г. Рошаль, ул. Лесная, Рошаль, ул. Коммунаров, п. Осаново-Дубовое, р. п. Черусти, с. Середниково, с. Дмитровский погост.

Также будет проведена реконструкция 80 км сетей водо-, теплоснабжения и водоотведения на территории городского округа.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 15 тыс. человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.