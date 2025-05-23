Сезон покоса травы стартовал в Подмосковье

На территории муниципальных и городских округов региона ежегодно в середине мая коммунальные службы приступают к проведению покоса травы во дворах и на общественных территориях, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

«Муниципалитеты ответственны в проведении данного мероприятия, периодичность которого составляет 2 раза в месяц. В то же время частота покоса может быть увеличена до 3 раз во время интенсивного роста травы», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

На вооружении специалистов — ручные триммеры, газонокосилк и, малая механизированная техника.

К примеру, в городском округе Ступино в работе задействованы тракторы модели МТЗ-82. Данная техника в летний период комплектуется косилкой и эффективно поддерживает в порядке городские зеленые зоны.

Так, с начала мая в Подмосковье произведен покос более 30 000 общественных и дворовых территорий.

Все работы проводятся в соответствии с утвержденными правилами благоустройства региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.