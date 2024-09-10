Сети водоснабжения реконструируют в пос Большие Вяземы Одинцовского округа

В поселке Большие Вяземы Одинцовского округа планируют реконструировать сети водоснабжения. Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Одинцовского городского округа Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции сетей водоснабжения в Одинцовском городском округе», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции местных трубопроводов воды или сточных вод по мероприятию: «Реконструкция сетей водоснабжения по адресу: Московская область, Одинцовский округ, п. Большие Вяземы, ул. Городок - 17, в том числе ПИР».

В ходе выполнения работ в 2025 году планируется реконструировать 6400 пм водопроводных сетей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.