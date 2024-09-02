сегодня в 15:49

Сети водоснабжения капитально отремонтируют в Воскресенске по 4 адресам

В округе Воскресенск до следующего года планируют капитально отремонтировать сети водоснабжения по четырем адресам, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округ Воскресенск Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения в городском округе Воскресенск», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения, г. о. Воскресенск».

Адреса проведения работ:

г. Воскресенск, от насосной станции по ул. Дивочкина, дом № 47а до ул. Мичурина, дом № 15;

г. Воскресенск, от ул. Куйбышева, дом № 47В до ул. Советская, дом № 7А;

г. Воскресенск, от ул. Комсомольская, дом № 1 до ул. Комсомольская, дом № 11б;

г. Воскресенск, от ул. Андреса, дом № 45а до ул. Маркина, дом № 28.

Выполнение работ планируется завершить до 2025 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.