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Сети водоснабжения капитально отремонтируют в Лосино-Петровском в 2026 году

В округе Лосино-Петровский в 2026 году планируют капитально отремонтировать сети водоснабжения, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Лосино-Петровский.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения в Лосино-Петровском г. о. Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения в округе Лосино-Петровский».

В рамках выполнения работ в 2026 году планируется отремонтировать водопроводные сети от поселка Свердловский до поселка Анискино в городском округе Лосино-Петровский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.