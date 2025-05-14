Сервис «Вывоз ненужных вещей» помог жителям Подмосковья вывезти 43 т вторсырья

Цифровой сервис по вывозу ненужных вещей работает в Подмосковье с августа 2024 года. Менее чем за год работы сервиса с его помощью было передано на переработку 43 тонны вторичных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Сервис поможет избавиться от старой мебели, сантехники, бытовых приборов и других домашних предметов. Заявки принимаются круглосуточно, при этом отсутствуют ограничения на количество утилизируемых предметов. Нужно всего лишь указать предметы для вывоза, адрес, контактные данные, а также желаемые дату и время. После этого специалист свяжется с заявителем для окончательного согласования всех деталей. Стоимость услуги можно уточнить на странице сервиса.

Напомним, сервис «Вывоз ненужных вещей» доступен на портале госуслуг Московской области и в приложении Добродел.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.