Серпуховский завод представил лифт по дизайну студии Артемия Лебедева

На Международной выставке «ИнтерСтройЭкспо» в Санкт-Петербурге Серпуховский лифтостроительный завод получил диплом за инновационную разработку интерактивного лифта, сообщили в пресс-службе горокруга.

«Для разработки нашего нового дизайна мы обратись в студию Артемия Лебедева. Когда изготовили опытные образцы, стало понятно, что у нас получилось и по дизайну, и по концепции нечто такое, что ни в России, ни в Европе, ни в Китае, ни в Америке не производится», — сообщил представитель завода Леонид Черноног.

Модель лифта оборудована OLED-экранами под зеркалом, стеновыми панелями из полированной нержавеющей стали, приказной колонной из тонированного черного стекла.

Центр притяжения интерьера — интерактивное зеркало. Кроме направления движения и указания этажа в нем отображаются различные информационные сводки: погоды, автомобильных пробок, расписания общественного транспорта и многое другое. Уже в 2024 году начнутся поставки данного оборудования в жилые кварталы некоторых российских городов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за пять лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей региона.

«Наши рабочие группы проводили анализ всех самых уязвимых мест в части подготовки к осенне-зимнему периоду. Масштаб этих работ очень заметный — модернизация котельных, сетей и третье важное слагаемое — внимание состоянию самих домов, особенно малоэтажных, которое далеко не всегда оптимальное. Наша задача сегодня — проанализировать и взять на контроль эту работу», — заявил Воробьев.