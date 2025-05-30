Серия экоакций пройдет в Подмосковье в выходные

ЖКХ

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Жителей Московской области приглашают на акции по раздельному сбору отходов. Экомероприятия волонтеры проведут в разных муниципальных и городских округах. Можно будет сдать на переработку более 40 видов фракций, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

31 мая акция пройдет:

  • Путилково
    Адрес: ул. Просторная, д. 9;
    Время: с 11:00 до 13:00;
  • м.о. Истра
    Адрес: пр-т Генерала Белобородова, д. 17;
    Время: с 15:00 до 16:00;
  • Звенигород
    Адрес: ул. Ленина, д. 30;
    Время: с 14:00 до 15:00;
  • г.о. Ленинский (экотакси)
    Адрес: Римский пр-д, д. 5с1;
    Время:  с 09:20 до 09:30;
  • Адрес: пос. Развилка, д. 29А;
    Время:  с 09:40 до 09:50;
  • Адрес: пос. Совхоза имени Ленина, д. 20Б;
    Время: с 10:00 до 10:20;
  • Адрес: пригород Лесное, Литературный бульвар, д. 5;
    Время:  с 10:40 до 11:00;
  • Адрес: Новомолоковский бульвар, д. 10;
    Время:  с 11:10 до 11:30;

1 июня акция пройдет:

  • г. о. Химки
    Адрес: ул. Германа Титова, д. 14к1;
    Время: с 12:00 до 13:00;

Организаторы просят участников приходить к началу акций. Вторичные ресурсы перед сдачей необходимо подготовить: вымыть, высушить, рассортировать по фракциям и компактно сложить.

На всех акциях волонтеры будут рады помощи добровольцев. Нужно будет грузить собранное сырье в машины для отправки на переработку.

За участие в акции посетители получать экобонусы в рамках системы лояльности от ВкусВилл.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.