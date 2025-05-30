Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Серия экоакций пройдет в Подмосковье в выходные

Жителей Московской области приглашают на акции по раздельному сбору отходов. Экомероприятия волонтеры проведут в разных муниципальных и городских округах. Можно будет сдать на переработку более 40 видов фракций, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

31 мая акция пройдет:

Путилково

Адрес: ул. Просторная, д. 9;

Время: с 11:00 до 13:00;

м.о. Истра

Адрес: пр-т Генерала Белобородова, д. 17;

Время: с 15:00 до 16:00;

Звенигород

Адрес: ул. Ленина, д. 30;

Время: с 14:00 до 15:00;

г.о. Ленинский (экотакси)

Адрес: Римский пр-д, д. 5с1;

Время: с 09:20 до 09:30;

Адрес: пос. Развилка, д. 29А;

Время: с 09:40 до 09:50;

Адрес: пос. Совхоза имени Ленина, д. 20Б;

Время: с 10:00 до 10:20;

Адрес: пригород Лесное, Литературный бульвар, д. 5;

Время: с 10:40 до 11:00;

Адрес: Новомолоковский бульвар, д. 10;

Время: с 11:10 до 11:30;

1 июня акция пройдет:

г. о. Химки

Адрес: ул. Германа Титова, д. 14к1;

Время: с 12:00 до 13:00;

Организаторы просят участников приходить к началу акций. Вторичные ресурсы перед сдачей необходимо подготовить: вымыть, высушить, рассортировать по фракциям и компактно сложить.

На всех акциях волонтеры будут рады помощи добровольцев. Нужно будет грузить собранное сырье в машины для отправки на переработку.

За участие в акции посетители получать экобонусы в рамках системы лояльности от ВкусВилл.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.