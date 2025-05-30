Серия экоакций пройдет в Подмосковье в выходные
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Жителей Московской области приглашают на акции по раздельному сбору отходов. Экомероприятия волонтеры проведут в разных муниципальных и городских округах. Можно будет сдать на переработку более 40 видов фракций, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
31 мая акция пройдет:
- Путилково
Адрес: ул. Просторная, д. 9;
Время: с 11:00 до 13:00;
- м.о. Истра
Адрес: пр-т Генерала Белобородова, д. 17;
Время: с 15:00 до 16:00;
- Звенигород
Адрес: ул. Ленина, д. 30;
Время: с 14:00 до 15:00;
- г.о. Ленинский (экотакси)
Адрес: Римский пр-д, д. 5с1;
Время: с 09:20 до 09:30;
- Адрес: пос. Развилка, д. 29А;
Время: с 09:40 до 09:50;
- Адрес: пос. Совхоза имени Ленина, д. 20Б;
Время: с 10:00 до 10:20;
- Адрес: пригород Лесное, Литературный бульвар, д. 5;
Время: с 10:40 до 11:00;
- Адрес: Новомолоковский бульвар, д. 10;
Время: с 11:10 до 11:30;
1 июня акция пройдет:
- г. о. Химки
Адрес: ул. Германа Титова, д. 14к1;
Время: с 12:00 до 13:00;
Организаторы просят участников приходить к началу акций. Вторичные ресурсы перед сдачей необходимо подготовить: вымыть, высушить, рассортировать по фракциям и компактно сложить.
На всех акциях волонтеры будут рады помощи добровольцев. Нужно будет грузить собранное сырье в машины для отправки на переработку.
За участие в акции посетители получать экобонусы в рамках системы лояльности от ВкусВилл.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.