Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:18

Серия экоакций пройдет в Подмосковье в выходные

Жители и гости Московской области в эти выходные могут принять участие в экоакциях по раздельному сбору отходов. Волонтеры организуют мероприятия в разных муниципальных и городских округах, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Участники смогут сдать на переработку металл, пластик, макулатуру, мелочи и редкости. На некоторых локациях будет работать фримаркет, где все желающие смогут обменяться ненужными вещами.

Список акций 30 августа:

Подольск

Время: с 14:00 до 15:00

Адрес: Екатерининский сквер

Красногорск

Время: с 11:00 до 13:00

Адрес: Путилково, ул. Просторная, д. 9

Одинцовский

Время с 14:00 до 15:00

Адрес: Звенигород, ул. Ленина, д. 30

Список акций 31 августа:

Солнечногорск

Время: с 11:00 до 12:00

Менделеево, ул. Куйбышева, д.1, гараж № 274

Чехов

Время: с 09:00 до 09:50

ул. 8 Марта, д. 1а

На всех площадках будут дежурить волонтеры, которые расскажут посетителям о категориях отходов и сориентируют по правилам сортировки. Все желающие также смогут присоединиться к команде организаторов в качестве помощников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.