Сергиево-Посадский регоператор вывез 700 тыс куб м отходов с контейнерных площадок

Региональные операторы Московской области продолжают работу по надлежащему содержанию контейнерных площадок региона. Так, только силами Сергиево-Посадского регионального оператора за февраль было вывезено более 700 тыс. кубических метров отходов, что составило 53 515 тонн. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Помимо этого, продолжаются масштабные мероприятия по модернизации контейнерных площадок. За март на территории Сергиево-Посадского кластера было установлено более 550 дополнительных баков, а также 47 бункеров.

Работа проведена в городских округах: Дмитровский, Долгопрудный, Дубна, Королев, Лобня, Мытищи, Талдомский, Сергиево-Посадский, Пушкинский и Химки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.