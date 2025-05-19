Сергей Воропанов провел выездное совещание по предупреждению торфяных пожаров

Министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов с рабочим визитом посетил муниципальный округ Егорьевск и провел выездное совещание по предупреждение торфяных пожаров, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Торфяные пожары представляют собой серьезную угрозу для экологии и здоровья людей. В регионе для их предупреждения задействованы сотни специалистов, в том числе Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы (МОС АВС — подведомственная организация Минэнерго МО).

В ходе рабочей поездки в Егорьевск Сергей Воропанов вместе со специалистами осмотрел торфяники, где расположены одни из крупнейших залежей торфа в Московской области.

«После масштабных пожаров 2010 года здесь были построены 9 комплексов гидротехнических сооружений общей площадью 16 тысяч гектаров. Протяженность каналов более 216 километров. Система обводнения позволяет насыщать влагой торфяники, что практически полностью исключает возможность возникновения торфяных возгораний. Конечно, это не гарантирует отсутствие лесных пожаров, но существенно снижает риски», — отметил заместитель директора по эксплуатации инженерных сетей по обводнению торфяников МОС АВС Александр Борисов.

Важную роль в системе играют искусственные и естественные водоемы, такие как озеро Октябрьское, а также система шлюзов и насосов, которые поддерживают необходимый уровень воды в каналах. В весенний паводок идет накопление воды, что обеспечивает достаточный запас для обводнения торфяников в течение всего сезона.

Что касается готовности к летнему периоду, то на территории комплексов развернуты мобильные базы с противопожарным инвентарем для оперативного реагирования. Ежегодно проводится расчистка каналов и обводнение торфяников. Параллельно лесники занимаются опашкой земель, чтобы создать дополнительную защиту от распространения огня.

«Всего в регионе действуют 76 комплексов гидротехнических сооружений, расположенных в 15 округах, включая Шатуру, Орехово-Зуево, Луховицы, Павловский Посад и другие. Эти объекты обеспечивают защиту значительных площадей торфяников, снижая риск пожаров и защищая экосистему региона. Обсудили с коллегами готовность к летнему сезону, проводимые работы и планы по проведению противопожарных тренировок. Особое внимание уделяем своевременному мониторингу и координации действий всех служб. Благодаря слаженной работе мы сможем минимизировать риски и обеспечить безопасность жителей Подмосковья», — подчеркнул Сергей Воропанов.

Министерство энергетики Московской области и специализированное подразделение Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы продолжат мероприятия по предупреждению торфяных пожаров, чтобы защитить здоровье жителей и природу региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.