Сергей Ледков обеспечивает теплом Рошаль в Подмосковье

Начальник котельных и теплосетей Рошаля Сергей Ледков почти 30 лет работает в сфере ЖКХ и сегодня руководит двумя блочными котельными города. О своем профессиональном пути он рассказал накануне Дня работников бытового обслуживания населения и ЖКХ 13 марта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сергей Ледков окончил Рошальский химико-технологический техникум и начал карьеру на Внуковском авиаремонтном заводе слесарем КИПиА. Спустя несколько лет его назначили начальником котельных предприятия. В 2009 году он вернулся в родной Рошаль и возглавил работу водогрейной котельной, оборудование которой было мощным, но изношенным.

В 2018 году в городе запустили две блочные котельные — «Восточная» и «Западная». Руководить ими доверили Сергею Ледкову.

«Немножко переучиваться пришлось. Запускали мы котельные вдвоем с главным инженером, бригада которого монтировала эти котлы. Практически целый месяц во время пусконаладочных работ буквально тут жил. Зато многое узнал. Теперь большинство поломок устраняем мы сами», — рассказал Сергей Ледков.

В ближайшее время на объектах планируют подключить аккумуляторные баки для воды. По словам специалиста, новое оборудование предстоит испытывать и осваивать.

Помимо основной работы, Сергей Ледков участвует в общественной деятельности. Вместе с коллегами по общественной палате он изготавливает блиндажные свечи и основы для плетения маскировочных сетей для участников спецоперации.

«Я уже долго работаю в этой сфере и рад, что мои знания полезны», — поделился он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.