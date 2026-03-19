Середюк предложил расторгнуть контракт по уборке «Радуги»

Губернатор Кузбасса Илья Середюк во время прямого эфира заявил о возможном расторжении контракта с подрядчиком, который не справляется с уборкой снега в Рудничном районе Кемерова, сообщает Сiбдепо .

19 марта во время прямой трансляции Илья Середюк отметил, что самая сложная ситуация со снегом сложилась в Рудничном районе, известном как «Радуга». По его словам, дороги там превратились в «снежную кашу», а жители массово жалуются на качество уборки.

В эфире губернатор связался с мэром Кемерова Дмитрием Анисимовым и спросил о причинах большого числа обращений. Глава города пояснил, что зима выдалась особенно снежной: в 2026 году с дорог вывезли 1,7 млн кубометров снега против 1,1 млн кубометров годом ранее. По его словам, ситуацию не меняют ни штрафы, ни постоянные штабы.

Тогда Середюк предложил радикальные меры.

«Вплоть до того, что с других районов перетягивайте (ред. — подрядчика) на „Радугу“, — отметил губернатор.

Он также допустил расторжение контракта с компанией, которая не справляется с уборкой района. Мэр пообещал усилить работу и продолжить очистку города от сугробов.

