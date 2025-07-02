Семинар «Школа ЖКХ» для работников сферы прошел в Балашихе

В мероприятии, организованном партией «Единая Россия», приняли участие депутаты-единороссы, представители Союза предприятий жилищно-коммунального хозяйства, управляющих компаний, подрядных организаций фонда капитального ремонта, учебных учреждений, а также председатели советов многоквартирных домов.

«Мне, как областному законодателю, очень интересно то, как вы оцениваете состояние нормативно-правовой базы в нашей Московской области. И, конечно, как результат таких встреч — мы для себя выносим конкретные проблемы, вопросы, которые нужно решать в действующем законодательстве. Желаю всем нам сегодня продуктивной работы. Жду ваших предложений», — поприветствовал участников встречи депутат Мособлдумы Николай Черкасов.

С основным докладом выступила модератор образовательного семинара, координатор федерального партийного проекта «Школа грамотного потребителя» в Московской области Наталья Абросимова.

Она рассказала, что на территории Московской области открыт и успешно работает современный многоотраслевой Центр оценки квалификаций для предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Также действует порядка ста инновационных площадок, в том числе в городском округе Балашиха.

«Для управляющих организаций мои помощники заранее раздавали перечень квалификаций, которые сегодня подлежат оценке. Также в правительстве Московской области проходили образовательные модули по внедрению независимой оценки на предприятиях городского хозяйства. На базе Центра оценки квалификаций успешно функционируют экзаменационные площадки во всех учреждениях среднего профессионального образования. Что такое независимая оценка квалификации? Это экзамен для сотрудников жилищно-коммунального хозяйства по 112 квалификациям — это самые важные, отвечающие за безопасность проживания граждан», — пояснила Наталья Абросимова.

В ходе семинара подняли тему привлечения в сферу жилищно-коммунального хозяйства молодых кадров. Так, на базе Межрегионального центра компетенций — Техникума имени С. П. Королева открыт региональный методический центр в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В сетевое взаимодействие с данным учреждением, в частности, входит колледж «Энергия». Все программы разработаны в соответствии с профессиональными стандартами. Также, выпускаясь, молодые люди сразу проходят независимую оценку квалификации.

«Чтобы задержать нашу молодежь мы пытаемся в течение всего срока обучения привить им любовь к их будущей профессии. И я благодарю наши управляющие компании, которые с радостью берут наших неопытных ребят на практику, потому что это очень важно. Тот путь, который они проделывают, также располагает их к работе в этой безумно сложной сфере», — отметила Евгения Пулинец, методист Межрегионального центра компетенций — Техникума имени С. П. Королева.

Следующая тема в рамках встречи — программа капремонта многоквартирных домов.

«В городском округе Балашиха большая программа капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области на 2025 год. Это 380 многоквартирных домов. По состоянию на сегодня завершены работы по капитальному ремонту — комплексно в 80 многоквартирных домах, с высокой степенью готовности — в 70 многоквартирных домах. Капитальный ремонт — очень важная для каждого собственника тема. Это улучшение жилищных условий граждан. В капитальный ремонт входит не только замена кровли или лифтового оборудования, это еще и внутренние инженерные сети, фасады. А каждый собственник хочет, чтобы его дом был самым красивым в округе», — рассказал Роман Гордеев, директор Дирекции Восток ФКР МО.

Участники мероприятия обсудили ряд других важных тем, среди которых объектов ЖКХ городского округа Балашиха к осенне-зимнему периоду, расселение аварийного жилья, взаимодействие управляющих компаний с региональным оператором по обращению с твердо-коммунальными отходами.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.