Семь регионов увеличили закупку контейнеров для ТКО за неделю

В Камчатском, Краснодарском и Пермском краях, Республике Северная Осетия — Алания, Еврейской автономной области, Калининградской и Смоленской областях увеличились темпы приобретения контейнеров для твердых коммунальных отходов (ТКО). Эти данные озвучили на заседании штаба по организации системы обращения с ТКО, прошедшем на площадке Координационного центра Правительства РФ. Анализ ситуации в сфере отходов подготовили эксперты Российского экологического оператора, сообщает пресс-служба РЭО.

«Согласно отчетности, на данный момент создано 1833 контейнерных площадок и приобретено 21 840 контейнеров. С прошлого штаба регионы обустроили еще 151 площадку и закупили 2233 контейнера. Прирост наблюдается по Камчатскому, Краснодарскому и Пермскому краям, Северной Осетии, ЕАО, Калининградской и Смоленской областям. Камчатский край перешел в зеленую зону. Коллеги, всех благодарю!» — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

В числе отстающих регионов значатся Республика Алтай и Чукотский автономный округ, где не закуплено ни одной площадки или контейнера, Иркутская область (приобретено 9% площадок и 5% контейнеров), а также Забайкальский край (2% и 0% соответственно).

На 2025 год запланирована закупка 8952 контейнерных площадок и 48 558 контейнеров.

ППК «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — создание единой системы обращения с ТКО в стране. С 2025 года в России вместо завершившегося нацпроекта «Экология» стартовал новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его ключевых направлений — развитие экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сокращение их захоронения до 50% и переработку не менее 25% отходов во вторичное сырье.