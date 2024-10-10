Утром в Дубне 65% домов подключены к отоплению

На 9:00 в Дубне 65% МКД (271 дом) — уже с теплом. Специалисты работают в круглосуточном режиме, сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

«В районе Большой Волги мы были вынуждены отключить горячую воду в ряде МКД, чтобы провести врезку в основную сеть. Эти работы подходят к концу. Сегодня утром воду дали в большинство домов по ул. Вернова, Станционной, проспекту Боголюбова. Подрядчик продолжает работы, чтобы как можно скорее вернуть горячую воду и тепло», — отметил глава Дубны.

Напомним, отопление до жилых домов подаёт ресурсоснабжающая организация, а в самих МКД ответственность за него несет УК. Поэтому, если в доме нет тепла или есть вопросы по поводу работы отдельных батарей, обратитесь в вашу УК (или в ТСЖ).

Глава Дубны также поблагодарил жителей за понимание и терпение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.